Adriel González de León celebra su cumpleaños rodeado de familia

Rodeado del cariño de su familia y amiguitos, el pequeño Adriel González de León celebró con gran alegría sus 5 años de vida en una encantadora fiesta donde no faltaron los abrazos, regalos y los mejores deseos.

Su mamá Génesis de León estuvo al pendiente de cada detalle para que la celebración fuera inolvidable, compartiendo con la familia y amistades la alegría de su hijo en este momento tan especial.

El color rojo destacó los colores y arreglos que encantaron al cumpleañero por ser de la temática Cars, lo que le dio un toque de fantasía y alegría en la mesa principal donde un rico pastel y regalos fueron testigos de la emoción que el cumpleañero sintió cuando le cantaron las mañanitas.

La celebración incluyó juegos y sorpresas

Acompañaron al festejado sus abuelos paternos, Guadalupe González y Margarita de la Cruz, así como sus bisabuelas, Margarita Ibarra y Juanita Marroquín, quienes le expresaron todo su amor y bendiciones. También se sumó a la celebración su abuela materna, María Martínez, orgullosa de ver crecer a su querido nieto.

Las tías Melba, Abi y Martha, junto con Esmeralda de León, compartieron la felicidad del pequeño, consintiéndolo en todo momento. Estuvieron Sofía, Adriana, Cristina y Dulce, además de familiares y amistades cercanas que se dieron cita para felicitar al cumpleañero.

Momentos inolvidables en la fiesta

Entre risas, juegos, piñata y sorpresas transcurrió una celebración llena de amor y momentos que quedarán guardados en el corazón de su familia.