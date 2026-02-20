La familia Herrera Sánchez se prepara para la llegada de Luciana

La calidez y la ternura reinaron en el ambiente del baby shower que se realizó en honor a Gabriela Sánchez, ya que muy pronto traerá al mundo a Luciana, próxima integrante de la familia Herrera Sánchez.

La celebración fue organizada con mucho cariño por la orgullosa futura abuelita, Edith Maldonado; la hermana de la festejada, Edith Sánchez; y su cuñada, Jennifer Ojeda, quienes cuidaron cada detalle para que la tarde fuera inolvidable.

La homenajeada compartió la felicidad de esta nueva etapa acompañada de su esposo, Gerardo Herrera Peña, y de su pequeño hijo Alexis Herrera Sánchez, quienes esperan con entusiasmo la llegada de Luciana.

Será para finales del mes de febrero cuando nazca la futura bebé y su llegada ya es motivo de gran ilusión para toda la familia. Durante la reunión, familiares, amigas e invitadas especiales colmaron a Gabriela de bendiciones, buenos deseos y lindos obsequios para la futura integrante del hogar.

La tarde transcurrió entre risas, charlas y consejos, enmarcados con una exquisita merienda y elegantes detalles que decoraron el salón donde convivieron y compartieron con amor el esperado día en que Luciana llegue para llenar de amor y alegría a su familia.