Marisol Luna celebra su baby shower en Monclova

Marisol Luna tendrá la dicha de ser mamá por segunda vez, ya que el próximo mes de marzo traerá al mundo al próximo integrante de la familia que será varón y a quien le pondrán por nombre Julián.

Dicha es la razón por la cual estuvo rodeada del cariño de familiares y amistades en el baby shower que se hizo en su honor, siendo su mamá María del Socorro Pérez y su suegra María del Pilar Rocha quienes con mucho esmero organizaron el evento para compartir la alegría del próximo nacimiento que será para el mes de marzo.

No faltaron las felicitaciones, regalos y bonitos detalles para Marisol y el futuro bebé, además de los consejos y buenos deseos que dieron en el marco de una exquisita merienda.

Estuvieron en el festejo su esposo Miguel Elizondo y su primogénito, José Miguel Elizondo, quienes se mostraron felices ante la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

También estuvieron presentes su hermana, Gabriela Luna, así como tías y primas, quienes disfrutaron de una tarde llena de juegos, sorpresas y gratos momentos. Los asistentes participaron en dinámicas alusivas a la maternidad y degustaron deliciosos bocadillos preparados para la ocasión.