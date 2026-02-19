Familia y amigos acompañan a Elizabeth Barboza en su despedida de soltera

Pocos son los días que faltan para que Elizabeth Barboza se encuentre en el altar para su enlace matrimonial con su prometido Aarón Cruz.

Dicha es la razón por la que le organizaron una reunión con su familia y amistades para despedir su soltería previo a la esperada fecha programada para el próximo 6 de marzo de 2026 cuando será la boda.

El festejo fue organizado con esmero por su mamá, Yohana Barboza, quien cuidó cada detalle para que las invitadas compartieran la alegría con la festejada, quien recibió múltiples muestras de cariño y buenos deseos, además de todo el apoyo.

Entre las invitadas especiales se encontraban su abuelita, María López, quien dedicó emotivas palabras a su nieta; su suegra, Erika Glz, quien le dio la bienvenida oficial a la familia Cruz; y su cuñada, Rubi Cruz, quien se sumó con entusiasmo a la celebración.

No podían faltar sus queridas primas Margarita, Tere, Rosa y Julia, así como su grupo de amigas, quienes aportaron risas, dinámicas y momentos memorables que hicieron de la despedida una tarde muy especial.

La futura novia se mostró radiante y agradecida por las muestras de cariño recibidas, contando los días para llegar al altar y sellar su historia de amor con Aarón. Sin duda, fue una celebración que quedará en el recuerdo de todos los presentes como el inicio de una nueva y prometedora etapa en su vida.