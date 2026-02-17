Emotivo homenaje a la maestra Dora Elia Farías en Monclova

En un ambiente lleno de cariño, gratitud y recuerdos inolvidables, la comunidad educativa de la Escuela Ford Número 46 Presidente Benito Juárez García rindió un merecido homenaje a la Maestra Dora Elia Farías Torres, quien se despide de su labor docente tras 40 años de servicio dedicados a la formación de generaciones de estudiantes.

La festejada, quien se desempeñó como directora del plantel, vivió un momento profundamente simbólico al realizar el último timbre escolar y hacer entrega oficial de las llaves de la institución, marcando así el cierre de una etapa ejemplar en su vida profesional.

La celebración fue organizada con esmero por alumnos, maestros y personal administrativo, quienes prepararon un programa especial que incluyó presentaciones de baile folclórico a cargo de los niños, entrega de reconocimientos, emotivos mensajes, así como múltiples detalles y arreglos florales para la homenajeada. El mariachi no pudo faltar, llenando de música y sentimiento cada instante de la ceremonia.

La Maestra, a quien le llamaban "Doris" de cariño, fue recibida con una alegre caravana entre globos y flores, reflejo del cariño que sembró a lo largo de los años. Durante el evento, se dio lectura a una reseña de su destacada trayectoria, recordando que inició su labor docente en la Escuela Benito Juárez, en Jerécuaro, Guanajuato, y culmina su actividad profesional en la Escuela Ford Número 46, dejando una huella imborrable en ambas comunidades educativas.

En este día tan especial estuvo acompañada por su esposo, Carlos Eduardo Nájera Maldonado, y sus hijos, Elia Venedith Nájera Farías y Carlos Eduardo Nájera Farías, quienes compartieron orgullosos este importante logro familiar.

No faltaron los aplausos y agradecimiento para una maestra cuya vocación, liderazgo y compromiso permanecerán en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de aprender y trabajar a su lado.