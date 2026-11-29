Entre abrazos, regalos, show y regalos, Adriel Santos celebró su segundo cumpleaños luciendo al estilo vaquero, rodeado de su familia y amiguitos que también lucieron de acuerdo con la temática del festejo inspirado en "La Granja", luciendo sus sombreros, botas y atuendo vaquero.

Sus papás, Selina y Misael, organizaron cada detalle de la celebración para compartir con familiares y amigos este momento tan especial en la vida de su pequeño.

Durante la reunión, Adriel estuvo acompañado por sus padrinos, Alexis y Michelle, así como Eduardo y Lucía; además de sus abuelas, Margarita y Silvia, y sus tías Susan y Dulce.

También estuvieron presentes sus tíos Eduardo y Jaqueline, quienes se sumaron a la celebración junto con los demás integrantes de la familia.

Los pequeños invitados disfrutaron de un espectáculo a cargo de Memín y sus Payasitas, con la presentación de Rodeo Infantil Los Luna, que puso el ambiente festivo a la tarde.

Entre juegos, sonrisas y momentos especiales, Adriel disfrutó de su cumpleaños y del cariño de todos sus seres queridos.