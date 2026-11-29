El amor y la felicidad reinaron en la celebración de Génesis Anahí Mejía y Juan Roberto Valadez, quienes unieron sus vidas en sagrado matrimonio ante la presencia de familiares y amigos que los acompañaron en este día especial.

La celebración tuvo lugar en la iglesia del pueblo de San Francisco de Asís, donde los novios recibieron la bendición para iniciar juntos una nueva etapa.

En este importante acontecimiento estuvieron presentes los padres del novio, Irme Leticia Hernández y Roberto Valadez Reyna, así como los padres de la novia, Verónica Díaz Leyva y Jorge Luis López Portillo.

Posterior a la ceremonia religiosa, los novios acudieron a la recepción, donde juntos grabaron sus firmas ante la juez que dio legitimidad a su enlace nupcial.

Como testigos de la novia participaron Sara Maldonado y Arturo Guillermo Díaz, mientras que por parte del novio estuvieron Tania Treviño y Edwin Suárez.

Al finalizar, los abrazos, felicitaciones y buenos deseos fueron expresados por familiares y amistades a los recién casados, quienes compartieron su felicidad en un elegante festejo donde hubo música, cena y baile que enmarcaron una velada inolvidable y el inicio de una nueva vida de Génesis Anahí y Juan Roberto.