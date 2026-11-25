Un elegante vestido rosa destacó la juvenil belleza y alegría de Keisy Nicolle Ramírez, quien fue la reina de la celebración que se hizo en su honor con motivo de sus XV años de vida.

Este especial acontecimiento inició con una ceremonia religiosa que tuvo lugar en la iglesia Espíritu Santo, donde Keisy dio gracias a Dios por las bendiciones recibidas.

Durante la ocasión, Keisy Nicolle estuvo acompañada por su mamá, Deyanira Salazar; Héctor Ramírez; su papá, Roberto Leos; así como por sus abuelas, María Elena y Eloísa.

Más tarde, familiares y amistades se reunieron en un elegante salón, donde recibieron a la quinceañera con efusivas muestras de cariño, felicitaciones y regalos.

También compartieron este momento especial sus padrinos, Ana Gaby y Enrique, además de sus hermanos Óscar y Maryelsy, quienes se sumaron al festejo, donde hubo sorpresas, cena-baile e inolvidables momentos que hicieron una mágica velada.