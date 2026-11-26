Una grata sorpresa recibió Zulema Sánchez con motivo de su cumpleaños número 52, celebración que organizaron sus hijos Valeria y Erick, junto con Diego y su esposo, para hacer de la ocasión un momento especial.

Las tradicionales mañanitas se hicieron escuchar frente al pastel, donde recibió abrazos y felicitaciones de parte de los invitados.

La festejada estuvo acompañada por su esposo, Juan Limón; sus hijos, Valeria y Erick; así como sus nietos Ronaldo, Matías y María Alejandra.

También estuvieron presentes sus hermanos, Paty y Juan Sánchez, quienes se sumaron a esta celebración familiar y, junto a los asistentes, disfrutaron de una rica merienda, pastel y agradables momentos de convivencia, capturados en fotografías y video.