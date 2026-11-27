Tomados de la mano y cruzando sus miradas, Julia Espinoza y Rogelio Cázares ante el creador expresaron su consentimiento de aceptarse como marido y mujer en una emotiva ceremonia religiosa celebrada en la parroquia Verbo Encarnado.

Durante la celebración, la pareja estuvo acompañada por sus padres, Magdalia González y Mateo Espinoza, padres de la novia, así como por familiares y amigos que compartieron con ellos este momento especial.

Posteriormente, la ceremonia civil tuvo lugar en un salón de eventos sociales donde los novios firmaron y validaron su unión matrimonial ante la ley.

Como testigos de la novia participaron Julio César Espinoza y Aracely de los Santos, mientras que por parte del novio estuvieron Gloria Escobedo y Luis Raymundo Carrillo.

Los nuevos esposos recibieron aplausos, abrazos y felicitaciones luego de ser declarados legalmente como nuevos esposos.

Entre los familiares que los acompañaron destacó Julia Espinoza González, hermana de la novia, así como sus abuelos maternos, Antonia González y Sergio Soto, quienes junto a los invitados compartieron la alegría con los festejados en una recepción donde una cena-baile enmarcó una especial e inolvidable velada.