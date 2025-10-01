Emotivo baby shower para dar la bienvenida a Abril Saeldi

Abril Saeldi será el nombre de la bebé que traerá alegría y bendiciones como nueva integrante de la familia. Sandra Patricia Ceniceros dará a luz en los primeros días de octubre. Es por esta razón que se organizó un baby shower en su honor para compartir la alegría con sus familiares y amistades, quienes la recibieron en un exclusivo salón de eventos donde compartieron una amena tarde de fiesta. Entre los presentes estuvieron su esposo Rogelio Eliazim Morín; los futuros abuelos maternos Valentín Ceniceros y Patricia Ramírez; su hermana Alejandra; la familia Pérez Ceniceros; sus cuñados Daniela Rubí Morín y Eliezer Abdiel Morín; los próximos abuelitos paternos Rogelio Morín y Luciana Cruz, entre amigos e invitados que felicitaron a Sandra Patricia y le llevaron bonitos presentes para ella y Abril, quien ya viene en camino.