Emotiva Fiesta de Cumpleaños para Hermelinda Reyna

Muy consentida estuvo Hermelinda Reyna en la fiesta que le organizaron para festejarle un año más de vida cumplidos.

Con abrazos y regalos fue recibida en el salón donde su familia y amistades acudieron para compartir su alegría, además de cantarle las mañanitas frente a su rico pastel.

No faltaron a la celebración sus hijas Olga, Dora Elia, Julissa, Rosa y Leticia; su esposo Juan Antonio Nájera además de sus hermanas y cuñada quienes se unieron a los invitados para compartir una especial tarde donde antojitos y merienda acompañaron a sus risas y conversaciones que le pincelaron de alegría el festejo de Hermelinda.