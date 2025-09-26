Carlos Miguel Gaytán Festeja su Cumpleaños con Juegos y Golosinas

Frente al pastel y regalos que adornaron la mesa principal, le cantaron las mañanitas a Carlos Miguel Gaytán, quien se mostró feliz por la decoración con la temática de su personaje preferido.

Fueron 5 velitas las que apagó el cumpleañero en medio de júbilo y alegría de sus invitados, quienes le acompañaron para pedir sus 5 deseos correspondientes.

Sus padres Isabel García y Luis Gaytán se encargaron de los pormenores del evento e invitaron a la familia y amistades para compartir la alegría de su hijo.

También estuvieron presentes sus abuelitos Juan García y Margarita Fajardo, la familia Hernández García; sus tíos Rey y María, Sandra y Juan, Héctor y Ana, además de sus amiguitos que disfrutaron de romper la piñata, merienda y bolsitas de golosinas, además de los divertidos juegos que alegraron la tarde del cumpleañero.