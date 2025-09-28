Encuentro especial antes del enlace de Mónica Lara y Enrique Góngora

Será en éste mes de diciembre próximo cuando Mónica Lara inicie una nueva etapa en su vida al unirse en matrimonio con su prometido Enrique Góngora.

Es por dicha razón que su mamá Diana Hernández y su hermana Lili Lara acordaron realizar un festejo la cual familiares y amistades se reunieran para despedir la soltería de Mónica.

La reunión tuvo lugar en un salón de eventos de la localidad donde las invitadas que acudieron felicitaron a Mónica por su futura boda además de expresarle su apoyo incondicional y los mejores deseos.

Un ambiente de fiesta entre merienda, risas y conversaciones compartieron los presentes donde el tema principal fueron los pormenores del futuro enlace nupcial de Mónica.