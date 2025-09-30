Familia y amigos celebran la bendición de María Reyna con un baby shower

Contenta y llena de ilusiones lució María Reyna en el festejo que hicieron en su honor para compartir su alegría por su próxima bendición que nacerá a finales de septiembre y que la hará sentir lo que es ser mamá por primera vez.

El baby shower fue organizado por sus cuñadas Carolina y Mariana, quienes se encargaron de invitar a la familia y amistades para que formen parte de estos especiales momentos de la futura mamá.

La cita fue en un salón de eventos de la localidad, donde las asistentes felicitaron a María y le llevaron bonitos regalos para ella y el futuro integrante de la familia, quien ya es esperado también por su padre Erik Tobías.

Entre las presentes estuvieron sus tías Ericka y Ana María, y sus primas Miranda, Tamara y Esperanza, además de sus amigas que compartieron y disfrutaron de una amena tarde de fiesta en la que conversaron y le dieron consejos a la festejada sobre la bonita tarea de ser madre.