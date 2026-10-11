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Fiesta de cumpleaños de Alejandra Garza reúne a su familia

Las tradicionales mañanitas fueron parte de la celebración, llenando el ambiente de alegría y buenos deseos.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 11 octubre, 2026 - 10:29 a.m.
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Un rico pastel y colorida decoración enmarcaron la alegría de Alejandra Garza, quien celebró sus 10 años de vida rodeada del cariño de sus familiares, quienes se reunieron para felicitarla y compartir con ella esta fecha especial.

Su tío Alejandro Garza, quien estuvo a cargo de la organización del festejo, se encargó de los detalles para que los invitados disfrutaran al máximo con la cumpleañera un día lleno de alegría y sorpresas.

La celebración de Alejandra Garza

La cita fue en un salón de eventos, donde las tradicionales mañanitas se las cantaron a Alejandra frente a la mesa principal, seguido de los abrazos, felicitaciones y buenos deseos.

Familiares presentes en el festejo

Entre los asistentes estuvieron su hermano, Óscar Garza, y su mamá, Elidia Garza, además de su abuelo Raúl Garza y su tía Zoraida Garza.

También se sumaron sus tías de apellido Moreno y sus primos Damián y David Saucedo, quienes acompañaron a Alejandra en la celebración de su décimo aniversario de vida.

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