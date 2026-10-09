Isabel Cortez celebra su despedida de soltera en compañía de familiares

En vísperas de su boda, Isabel Cortez disfrutó de una emotiva despedida de soltera, acompañada por familiares y amigas que se reunieron para compartir con ella esta etapa especial de su vida.

La futura esposa se prepara para su boda

La futura esposa contraerá matrimonio con Isaac González el próximo 16 de octubre, fecha en la que ambos celebrarán el inicio de una nueva vida en pareja.

Durante la reunión, Isabel recibió muestras de cariño de su futura suegra, Rosario Lucio, así como de sus cuñadas Lupita y Palmira Lucio. También estuvieron presentes sus primas Irma, Abigail, Nohemí y Lucero, quienes compartieron con ella la celebración.

Celebración rodeada de seres queridos

Sus amigas Vero, Marisela y Norma, además de sus tías Verónica, Yasmin y Marina, se sumaron a los buenos deseos para la novia, quien se prepara para llegar al altar.