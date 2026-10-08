Juan Daniel Reyes celebra su séptimo cumpleaños con familiares y amigos

Con una celebración llena de música, baile y mucha diversión, Juan Daniel Reyes festejó su séptimo cumpleaños, acompañado por sus papás, familiares y seres queridos.

La fiesta tuvo como temática "The King of Pop", en honor a Michael Jackson, uno de los artistas favoritos del cumpleañero, quien disfrutó al máximo cada momento de su celebración.

Para la ocasión, Juan Daniel lució como su ídolo preferido, portando un pantalón negro, chaqueta roja, lentes y guantes, logrando un look inspirado en el famoso cantante.

Durante el festejo, el cumpleañero estuvo acompañado por sus papás, Juan Reyes y Zochitl Mijares, así como por sus abuelos, tíos, primos y demás familiares, quienes compartieron con él esta fecha tan especial.

Las mañanitas, pastel y regalos enmarcaron los emotivos momentos en que sus invitados le cantaron las mañanitas y, entre felicitaciones y muestras de cariño, Juan Daniel disfrutó de una celebración preparada especialmente para conmemorar sus primeros siete años de vida.