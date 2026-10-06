Emotiva ceremonia religiosa marca los XV años de Fernanda Dannaé Rivera

Con una emotiva celebración religiosa en la parroquia Santiago Apóstol, Fernanda Dannaé Rivera inició la celebración de su llegada a sus XV años de vida, dando gracias al creador por permitirle compartir su ilusión al lado de sus seres queridos.

Durante este día especial, la quinceañera estuvo rodeada por sus padres, Jesús Manuel Rivera y Alba Nidia Solórzano, quienes compartieron con ella la alegría de esta importante etapa de su vida.

También estuvieron presentes sus hermanas, Hanna y Alicia, además de sus tíos, familiares y amigos, quienes se sumaron a los festejos para hacer de la ocasión un recuerdo inolvidable.

Entre los asistentes estuvieron sus tíos Víctor, Armando, Guadalupe, Luz María, Milagros y Antonio, así como Xitlaly y César, quienes acompañaron a Fernanda durante la celebración.

Como padrinos participaron Rosy y Antonio, quienes compartieron con la quinceañera este significativo momento.

En una elegante recepción, Fernanda recibió múltiples muestras de cariño, regalos y buenos deseos. Todo ello en el marco de una cena baile, donde los conmovedores momentos surgieron en el tradicional vals y la coreografía con sus chambelanes, además de los divertidos y especiales momentos que vivió con sus invitados, que hicieron de esa noche una velada inolvidable.