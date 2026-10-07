Rubén Valdez celebra sus XV años rodeado de familia en Monclova

Rodeado del cariño de sus seres queridos, Rubén Valdez Solís celebró sus XV años en una velada especial, donde familiares y amigos se reunieron para acompañarlo en esta importante fecha.

Durante la celebración, Rubén estuvo acompañado por su papá, Rubén Valdez, así como por su madrina, Alma Ortiz, quienes compartieron con él este significativo momento.

También estuvieron presentes sus abuelas, Elida Palafox y Gloria Ortiz, además de sus tías Rosy Arroyo, Tania de la Cruz y Mónica de la Cruz, quienes le expresaron sus mejores deseos en esta nueva etapa.

La celebración contó además con la presencia de sus amigos, con quienes Rubén disfrutó de una agradable convivencia y compartió momentos que quedarán como un recuerdo especial de sus XV años.

Las felicitaciones, muestras de cariño y buenos deseos no faltaron para Rubén, quien compartió su alegría en una elegante recepción donde una cena-baile enmarcó los inolvidables momentos que se vivieron en esa especial velada.