Emotivo baby shower de Alejandra Silva por la llegada de su hija Emilia

Rodeada del cariño de sus seres queridos, Alejandra Silva fue consentida con un emotivo baby shower en honor ya que con gran ilusión espera la próxima llegada de su primer bebé, una niña que llevará por nombre Emilia y que nacerá para mediados del mes de junio.

El evento fue organizado con esmero por su mamá, Alma Bethzaida Pedroza, quien cuidó cada detalle para que su familia y sus amistades compartieran al máximo de la alegría e ilusión de su hija.

Durante la celebración, Alejandra estuvo acompañada por su esposo, Iván López, también se hicieron presentes su hermano Emiliano Silva, así como los orgullosos abuelos Enrique Pedroza y Alma Rosa Valdez, quienes no ocultaron su emoción ante la llegada de la nueva integrante de la familia.

Además, la festejada recibió múltiples muestras de afecto de parte de sus amigas Ana, Marilú y Karla, además de sus cuñadas Regina y Gaby; sin faltar sus tías Julieta, Judith y Julia quienes se unieron a la celebración, colmando de buenos deseos a la futura mamá.

Entre juegos, regalos y un ambiente lleno de ternura, Alejandra disfrutó cada momento de este especial acontecimiento, agradeciendo a todos los presentes por acompañarla en esta etapa tan significativa de su vida en que la pequeña Emilia ya es esperada con mucho amor.