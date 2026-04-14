María del Consuelo Hernández celebra su baby shower en familia

Alegría, emoción y ternura reinaron en el ambiente en el baby shower que se hizo en honor a María del Consuelo Hernández, quien espera con gran ilusión la llegada de su primera hija, prevista para mediados del mes de mayo.

La futura mamá, acompañada de su esposo, Jesse Campos, compartió este especial momento rodeada del cariño de familiares y seres queridos. Aunque la pareja aún no ha decidido el nombre de la pequeña, la emoción por su próxima llegada se hizo presente en cada detalle del festejo.

La organización del evento estuvo a cargo de su mamá, María del Consuelo Villegas, quien preparó una celebración cálida y llena de detalles pensados especialmente para la ocasión. También estuvieron presentes su hermana, Mariana Teresa Hernández; sus cuñadas, Evelyn e Izamar Campos; así como su suegra, Gabriela Rodríguez.

Entre las invitadas destacaron la abuelita Maricela Cuevas, además de sus tías Patricia y Martha Villegas, quienes se sumaron a las felicitaciones y buenos deseos para la futura mamá. Asimismo, sus primas Angélica, Ana María Suárez y Blanca Rábago compartieron momentos de alegría y convivencia durante el festejo.