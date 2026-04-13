Fiesta de cumpleaños de Karen Mayanin: un día especial con seres queridos

Con gran alegría y mucho cariño recibió los abrazos y buenos deseos la cumpleañera Karen Mayanin, quien fue la reina de la fiesta que hicieron en su honor para celebrar sus 33 años de vida cumplidos.

La cita fue en un salón de eventos donde compartió inolvidables momentos con su familia y sus amistades que acudieron para acompañarla en su día tan especial.

Entre los asistentes destacó la presencia de su mamá, Mayanin Cruz, quien en todo momento estuvo pendiente de cada detalle. También se contó con la compañía de sus tías, así como de sus entusiastas primas: Paloma, Lucero, Monse, Perla, Aby, Chantal y Samantha, quienes aportaron alegría y dinamismo a la reunión.

Un lugar muy especial lo ocuparon sus hijos, Mateo y Jannah, quienes fueron los primeros en felicitar a su mamá. También se sumaron a la fiesta sus amigas, quienes no dejaron de demostrarle su y acompañarla durante la tarde.

La convivencia también reunió a su sobrina Abril, además de sus amigas Keila y Michell Saucedo, quienes junto a los presentes disfrutaron de una rica merienda y divertidas dinámicas que enmarcaron un feliz cumpleaños de Karen Mayanin.