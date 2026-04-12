Ana Victoria celebra sus XV años en una emotiva fiesta

La distinción y elegancia fueron personificadas por la joven Ana Victoria, quien destacó su juvenil belleza con su lindo vestido y una bella sonrisa que encantó a familiares y amigos que la acompañaron para celebrar sus XV años de vida. Una noche llena de magia e ilusión envolvió el ambiente en la gran recepción, donde la joven Ana Victoria fue colmada de abrazos, felicitaciones y regalos, marcando así una etapa muy especial en su vida.

Emotivos momentos cuando sus padres, Fernando Gómez y Ana Urbina, la acompañaron en su recorrido por la pista de baile ante los aplausos y alegría de sus invitados, quienes fueron testigos de su presentación en sociedad y de su primer vals que bailó con su padre. En dichos momentos destacó la presencia de su abuelo paterno, Francisco Gómez, así como sus abuelos maternos, Enrique Urbina y Rosa Bernal, quienes brindaron emotivas muestras de cariño a la festejada.

Durante la celebración, Ana Victoria compartió momentos especiales con sus amigas y amigos, quienes la acompañaron en la pista de baile y en cada instante significativo de la noche. La alegría, la música y el ambiente festivo fueron protagonistas de una velada que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.