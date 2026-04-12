Jocelyn Carrillo celebra su baby shower en Monclova con amigos y familia

La ilusión y alegría se reflejan en el rostro de Jocelyn Carrillo, quien se encuentra en la dulce espera de su bebé, que será niña y llevará por nombre Adaline. Dicha es la razón por la cual le organizaron un emotivo baby shower en su honor, organizado por su mamá Lolys Hernández, quien cuidó todos los detalles para compartir la alegría con la familia y sus amistades más cercanas.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde la futura mamá recibió efusivas muestras de cariño, regalos y buenos deseos. Entre las invitadas especiales estuvieron su suegra, Nelly Santana; su tía madrina, Evaluz Hernández; así como su cuñada Aby Quintanilla. Por supuesto, no podía faltar el apoyo y cariño de su esposo, Isidro Quintanilla, quien se mostró emocionado por la próxima llegada de su hija.

También acompañaron a la festejada sus amigas Susana Martínez y Vanessa Hernández, quienes disfrutaron de una tarde amena entre dinámicas, regalos y emotivos momentos. Será para los primeros días del mes de mayo cuando la pequeña bebé vea la luz del mundo y llene de bendiciones a la familia, por lo que todos los presentes estarán pendientes para esta nueva etapa de su vida.