Alejandra Velázquez celebra la llegada de su bebé con un emotivo baby shower

Emocionada y con el corazón lleno de ilusiones se encuentra Alejandra Velázquez, ya que muy pronto dará a luz a su bebé, que la hará sentir lo que es ser mamá por primera vez.

Dicha es la razón por la que su mamá Leticia Puente le organizó un baby shower en su honor para compartir la alegría de este acontecimiento con sus familiares y amistades más cercanas.

La cita fue en un salón de eventos donde las invitadas acudieron para felicitarla y llevarle bonitos obsequios a ella y al futuro integrante de la familia.

Entre los presentes estuvieron su suegra Ileana López, su abuela Oralia Guerrero, sus cuñadas Juliana Leija y Paulina Jiménez, quienes junto a los demás invitados compartieron una tarde de fiesta entre merienda, antojitos, risas y charlas que hicieron más amena dicha tarde.