Clase

Ámbar Yerith Cortés Hernández celebra sus XV años rodeada de amor

La quinceañera Ámbar Yerith Cortés Hernández disfruta de un baile tradicional y una cena-baile en su celebración de XV años.

Por Carlos Herrera - 18 septiembre, 2025 - 05:52 p.m.
Un festejo muy especial se realizó en honor a Ámbar Yerith Cortés Hernández, quien estuvo rodeada por su familia y sus amistades para celebrar su llegada a sus XV años de vida cumplidos.

Sus padres, José Alfredo y Naria de Jesús, escoltaron a su hija frente a sus invitados para recorrer la pista de baile al ser presentada en sociedad ante el júbilo y alegría de los presentes que aplaudieron a su paso.

Después de los conmovedores momentos en que la quinceañera bailó el tradicional vals con su padre y realizó el tradicional brindis, Ámbar Yerith recibió abrazos, felicitaciones y regalos que la hicieron sentirse feliz por tan bonitos detalles.

Una inolvidable velada fue enmarcada por una cena-baile en la que la bella debutante disfrutó de los divertidos y especiales momentos que compartió con sus amigos y familia.

