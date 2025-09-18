Ámbar Yerith Cortés Hernández celebra sus XV años rodeada de amor

Un festejo muy especial se realizó en honor a Ámbar Yerith Cortés Hernández, quien estuvo rodeada por su familia y sus amistades para celebrar su llegada a sus XV años de vida cumplidos.

Sus padres, José Alfredo y Naria de Jesús, escoltaron a su hija frente a sus invitados para recorrer la pista de baile al ser presentada en sociedad ante el júbilo y alegría de los presentes que aplaudieron a su paso.

Después de los conmovedores momentos en que la quinceañera bailó el tradicional vals con su padre y realizó el tradicional brindis, Ámbar Yerith recibió abrazos, felicitaciones y regalos que la hicieron sentirse feliz por tan bonitos detalles.

Una inolvidable velada fue enmarcada por una cena-baile en la que la bella debutante disfrutó de los divertidos y especiales momentos que compartió con sus amigos y familia.