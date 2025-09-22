Angélica Siller festeja su XV aniversario con elegancia y simpatía

Una agradable sonrisa y un elegante vestido destacaron la juvenil belleza y simpatía de Angélica Siller, quien así lució en su especial día en que celebraron su XV aniversario de vida.

La misa tuvo lugar en la iglesia Espíritu Santo donde acompañada de sus padres Melina Esquivel y Mario Alberto Siller, la familia y sus más allegadas amistades, Angélica se presentó en el altar para expresar con devoción su agradecimiento a Dios por permitirle compartir su alegría de su celebración.

Sus hermanos Azael y José; sus abuelos paternos Mario Martínez y María Luisa Carreón; sus tíos Jorge Siller, Liz Martínez, José Luis Siller, Daniela Alvarado; sus padrinos de bautizo Néstor Siller y Yessica Albino, su hermano Daniel, todos ellos junto a los invitados expresaron su cariño y sus felicitaciones con abrazos y bonitos presentes para la quinceañera.

Entre júbilo, alegría, admiración y aplausos, Angélica recorrió la pista de baile escoltada por sus padres para ser presentada en sociedad. Los conmovedores momentos del tradicional vals, precedieron a las divertidas sorpresas e inolvidables momentos que la festejada disfrutó en una elegante e inolvidable cena-baile que se hizo en su honor.