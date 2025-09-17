Fiesta quinceañera con misa de acción de gracias para Paola Riquejo

Una cándida sonrisa iluminó el rostro de Paola Riquejo, quien destacó su juvenil belleza en el festejo que hicieron en su honor para recibir sus XV primaveras vividas.

Este evento tan especial inició con una misa de acción de gracias que tuvo lugar en la parroquia San Juan Bautista de la Salle, en el que estuvieron presentes su padre Juan Luis Riquejo y familiares, quienes la acompañaron para ofrecer gracias a Dios por permitirle cumplir la ilusión de compartir su alegría por sus XV años de vida.

Al terminar la ceremonia religiosa, amistades y familia esperaron a la bella debutante en una elegante recepción para expresarle su afecto y cariño con abrazos y regalos; luego fueron testigos de los emotivos momentos en que bailó su primer vals con su padre.

Una cena-baile envolvió los divertidos y especiales momentos en que Paula compartió con sus invitados una inolvidable velada, conservando dichos momentos en sesiones fotográficas y de video.