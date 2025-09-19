Emotiva celebración de XV años para los hermanos Morales Medina

Un día de fiesta y alegría compartieron los hermanos Mariajose y Josemilo Morales Medina en compañía de la familia y sus amigos con motivo de su llegada a sus XV años de vida.

En el inicio, ambos ofrecieron su gratitud a Dios y se postraron en el altar en una misa que tuvo lugar en la iglesia Santiago Apóstol, donde con devoción cumplieron con la ceremonia religiosa y escucharon el emotivo mensaje del sacerdote.

Posteriormente, en grande celebraron en un exclusivo salón de eventos de la localidad donde sus invitados recibieron a los cumpleañeros con efusivos abrazos y singulares regalos.

En compañía de sus padres Cristina Medina y José Luis Morales, ambos recorrieron la pista de baile para ser presentados en sociedad ante el júbilo y alegría de los presentes quienes fueron testigos de los conmovedores momentos en que bailaron el tradicional vals.

Después que brindaron por su celebración, una cena-baile fue la cereza del pastel en que los festejados disfrutaron de inolvidables momentos entre risas y gratas sorpresas que llenaron el ambiente de dicha y felicidad.