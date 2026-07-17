Vanessa Palacios celebra su despedida de soltera en Coahuila

Con una sonrisa dibujada en su rostro y llena de ilusión, Radiante, Vanessa Palacios fue la invitada de honor de una agradable despedida de soltera organizada con motivo de su próxima boda con su prometido Ramón Sánchez Fraire.

El festejo fue preparado con esmero por su futura suegra, Bertha Fraire, así como por sus futuras cuñadas, Ana y Elsa Sánchez, quienes se encargaron de recibir a las invitadas y brindar un ambiente de convivencia para celebrar esta nueva etapa en la vida de la futura novia.

Durante la reunión, Vanessa recibió felicitaciones, buenos deseos y muestras de afecto de familiares y amistades que la acompañaron en esta significativa ocasión.

Entre las asistentes estuvieron su mamá, Antonia Mendoza; sus hermanas, Jessica y Berenice; su amiga Celia; las tías del novio, Rossy, Ludy, Magda y Dalila; su tía Marina; además de primas y amigas cercanas que compartieron con ella una tarde llena de alegría y gratos momentos.

La futura novia agradeció el cariño de las presentes y disfrutó de una celebración que marcó el inicio de la cuenta regresiva para el día en que unirá su vida en matrimonio con Ramón Sánchez Fraire.