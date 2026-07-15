Quinceañera Saddys Mendoza: una noche especial rodeada de familia y amigos

La simpatía, distinción y la juvenil belleza fueron personificadas por Saddys Jazmín Mendoza, quien celebró sus XV años con una emotiva recepción organizada en su honor. Fue presentada en sociedad ante familiares y amistades que se reunieron para compartir este importante acontecimiento.

Durante la velada, la quinceañera protagonizó el tradicional vals, uno de los momentos más significativos de la celebración, para después realizar un brindis en agradecimiento por las muestras de cariño y los buenos deseos que recibió de sus invitados.

Acompañando a Saddys Jazmín estuvieron sus hermanos, Santiago y Diego, así como su mamá, Ayerim Castro Díaz. También compartieron esta fecha especial sus abuelos, David Mendoza y Margarita Mejía, además de integrantes de la familia Mendoza Espinoza y un grupo de amigas que disfrutaron de la convivencia en el marco de una cena-baile.