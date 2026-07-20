Es presentada en sociedad

Su juvenil belleza y elegancia destacó por su alegre sonrisa dibujada en su rostro de Heidi Michelle, quien llena de ilusión, fue presentada en sociedad durante la celebración de sus XV años de vida, acontecimiento que reunió a familiares y seres queridos en una elegante recepción organizada en su honor.

La festejada protagonizó una inolvidable velada en la que compartió momentos de alegría con sus invitados, quienes la acompañaron para celebrar esta importante etapa de su vida en un ambiente de cordialidad y buenos deseos.

Sus padres, Delfino Olvera Casares y María de los Ángeles Dávila Reyes, fungieron como anfitriones del festejo y agradecieron las muestras de afecto recibidas durante la celebración.

Heidi Michelle estuvo acompañada también por sus hermanos Maicol, Romina y Tayler, así como por su abuela materna, Angélica María Reyes Duarte, quienes compartieron con ella este significativo momento familiar.

Como padrinos participaron Donaldo Zamora Juárez y Yésica Sarahí Dávila Reyes, quienes refrendaron su cariño y compromiso con la quinceañera. Asimismo, la acompañaron sus tíos Erick Martín Dávila Reyes, Martín Uriel Dávila Reyes, Yésica Sarahí Dávila Reyes y Miriam Deyanira Dávila Reyes.

Durante la recepción también destacó la presencia de sus damas de honor, quienes contribuyeron a realzar la celebración con su compañía, haciendo de la noche una velada inolvidable donde las sorpresas y alegría fueron enmarcadas con una cena-baile.