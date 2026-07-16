Yazmín Esparza celebra un emotivo baby shower en Coahuila

Emocionada y con la ilusión dibujada en su rostro, Yazmín Esparza celebró un cálido baby shower con motivo de la próxima llegada de Elian, quien nacerá el 5 de agosto y se convertirá en el tercer hijo de la familia.

Durante la reunión, familiares y amistades expresaron sus mejores deseos para la futura mamá, quien compartió este momento especial acompañada de su esposo, Erik Jordan, y de sus hijos Iker y Derek, quienes esperan con entusiasmo la llegada de su hermanito.

La celebración fue organizada por la suegra de Yazmín y sus cuñadas, quienes prepararon cada detalle para hacer de la ocasión un encuentro lleno de alegría, convivencia y muestras de cariño. También estuvieron presentes Gely Romo, así como Mía, Mayra y Eva Jordan, además de Karen Esparza, hermana de Yazmín, quienes se unieron a la felicitación y compartieron la celebración en honor del nuevo integrante de la familia.