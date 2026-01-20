Alicia Elena Hernández y Emiliano De la Fuente celebran la llegada de Emilia

Alegría y emoción reinaron en el ambiente del baby shower que se hizo en honor de Alicia Elena Hernández, con motivo de su espera de su segundo bebé, que está previsto para nacer en el mes de febrero y a quien llamarán Emilia Elena.

La futura mamá y su esposo Emiliano De la Fuente compartieron este emotivo momento rodeados de familiares y amistades cercanas que asistieron a la fiesta organizada por Ericka Liliana Olivares, mamá de la festejada.

Estuvieron presentes en la fiesta sus hijas Ericka Liliana e Isaura Anahí, así como su hijo Jorge Natalio, quienes se mostraron emocionados por la próxima llegada de la pequeña.

También se contó con la presencia de la orgullosa abuela María Elena de los Santos, así como de las tías Graciela, Susy, Karla y Claudia, además de un grupo de amigas que no dejaron de consentir a la futura mamá con felicitaciones y obsequios, además de compartir con ella una tarde llena de risas y charlas en torno a la bonita tarea de ser madre.