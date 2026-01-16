Eduardo Ontiveros celebra su cumpleaños número 10

Una fecha muy especial celebró Eduardo Ontiveros, quien rodeado de su familia y sus amistades más cercanas, festejó su cumpleaños número 10 en un ambiente lleno de magia y diversión, inspirado en la famosa temática de Harry Potter, que encantó a todos los asistentes.

El festejo fue organizado con cariño por sus papás, Ernesto Ontiveros y Catalina Codiz, quienes cuidaron cada detalle para que el cumpleañero y sus invitados disfrutaran de una tarde inolvidable. La decoración, los colores y los elementos alusivos al mundo del joven mago hicieron de la fiesta un evento muy especial.

Los invitados le llevaron muchos regalos, además de darle efusivos abrazos y felicitaciones. También le cantaron las mañanitas y le acompañaron en una tarde llena de sorpresas y divertidos momentos que encantaron a Eduardo.

Estuvieron presentes su abuela materna, Marta Guardiola, su primo Erick, así como sus tíos Ericka y Eleazar, quienes le expresaron sus mejores deseos. También se dieron cita sus amigos, con quienes compartió juegos, risas y momentos llenos de entusiasmo.

La celebración fue un reflejo del cariño y la dedicación de su familia, creando un ambiente donde todos los asistentes disfrutaron de la magia y la diversión que caracterizan a los cumpleaños de Eduardo Ontiveros.