Marisol San Miguel celebra su cumpleaños rodeada de familia

En un ambiente lleno de alegría y de fiesta, la pequeña Marisol Anai San Miguel Rodríguez celebró su noveno cumpleaños, acompañada de sus seres queridos que se dieron cita para festejarla y consentirla.

Muy atentos a todos los detalles de la fiesta estuvieron sus papás, Rogelio San Miguel y Marisol Rodríguez Castro, quienes invitaron a la familia y amistades más cercanas para compartir esta fecha especial. Sus hermanos Brayan, Edwin, Axel Eli, Mario, Mariana y Marco estuvieron unidos a estos momentos con la cumpleañera y fueron los primeros en felicitarla.

Entre los invitados especiales destacó la presencia de su abuelita paterna, María de Jesús Ibarra, así como de su abuelito materno, Juan Rodríguez, quienes la colmaron de abrazos y buenos deseos. La celebración contó además con la asistencia de sus tías Rosy Rodríguez, Paola Rodríguez, Bety y Fernando, así como de sus primas Ana, Alexa, Valeria y Victoria, quienes hicieron aún más especial esta fecha con su compañía y regalos.

La tarde estuvo llena de sonrisas, sorpresas y momentos inolvidables que encantaron a Marisol y seguramente quedarán grabados en su memoria y en la de todos los presentes.