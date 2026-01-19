Mavi Sosa toma protesta a nueva mesa directiva en Monclova

En un ambiente de cordialidad y compromiso social, se llevó a cabo el cambio de mesa directiva del Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Monclova, A. C., organismo que tiene como principal objetivo apoyar a mujeres estudiantes que demuestran excelencia académica y deseos de superación, mediante el otorgamiento de becas para la continuidad de sus estudios de nivel Secundaria y Profesional.

La toma de protesta de la mesa directiva para el periodo 2026 estuvo a cargo de Mavi Sosa, primera dama de Monclova, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidenta entrante: Rosa Carmen Balderas

Vicepresidenta: Elva Yolanda Flores

Tesorera: Silvia Beatriz Salcedo

Protesorera: María del Roble Villanueva

Secretaria: Yolanda Gutiérrez

Prosecretaria: Doria Elia Cardona

El acto fue presidido por distinguidas autoridades e invitados especiales que conformaron la mesa de honor, entre ellos Mavi Sosa, primera dama de Monclova; Diego Siller, en representación de la presidenta honoraria de DIF Coahuila; Sara Irma Pérez, alcaldesa de Frontera; Deyanira Nájera, coordinadora estatal de los Centros de Justicia y Empoderamiento de la Mujer; así como Luis Carlos Talamantes, Roberto Gerardo Adán, Leonor Adela Falcón, Eva Eugenia Galaz, Alí Adrián De la Fuente y Cecilia Peña.

La reunión tuvo lugar en el salón Fundición de Monclova, donde, tras la realización de los honores patrios y la presentación de autoridades, la presidenta saliente, Dora Elia García, hizo entrega de reconocimientos a las integrantes de su mesa directiva, agradeciendo su invaluable apoyo durante su gestión correspondiente al año 2025.

La nueva presidenta y su compromiso

Posteriormente, la presidenta entrante, Rosa Carmen Balderas, dirigió un emotivo mensaje en el que compartió sus propuestas y planes de trabajo, reiterando su compromiso con la educación y el empoderamiento de las mujeres, y agradeciendo la confianza depositada en esta nueva etapa del Club.