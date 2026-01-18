Emily Martínez celebra su segundo cumpleaños en familia

Muy alegre y emocionada, la pequeña Emily Martínez Ovalle celebró su segundo cumpleaños, rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes no dejaron pasar la oportunidad de consentirla y colmarla de buenos deseos.

Sus papás, Diego Martínez y Cindy Ovalle, organizaron cada detalle para que Emily compartiera su alegría especialmente con sus hermanas Hanna y Kelly, quienes compartieron juegos y sonrisas durante la celebración.

Entre los invitados estuvieron su abuela paterna, Guadalupe Hernández, así como sus abuelos maternos, Daniel Ovalle y Ludivina Falcón, quienes consintieron a la bella cumpleañera.

Primos, amigos y sus queridos padrinos se sumaron a la festejada, llevándole obsequios y felicitaciones, además de cantarle las mañanitas en esta fecha tan especial, haciendo de la celebración un momento lleno de amor, alegría y gratos recuerdos para todos los presentes.

La tarde transcurrió entre risas, charla y momentos divertidos que fueron enmarcados por una rica merienda.