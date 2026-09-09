Alisson Salinas celebra sus quince años: emotiva ceremonia

Una bella sonrisa dibujada en su rostro destacó la juvenil belleza de Alisson Salinas, quien celebró la llegada de sus quince años con una emotiva ceremonia religiosa efectuada en el Santuario de Guadalupe, donde estuvo acompañada por sus seres queridos.

Durante este significativo momento, la quinceañera contó con la presencia de sus papás, Juan Salinas y Berenice Segura, quienes compartieron con ella la alegría de esta importante etapa de su vida.

También estuvieron presentes sus abuelos paternos, Jesús Salinas y Virginia Dávalos; su madrina, Yessica Reyes, quienes se sumaron a las felicitaciones y buenos deseos para Alisson.

Este especial acontecimiento fue festejado en una elegante recepción, donde Alisson recibió múltiples muestras de cariño, compartió los conmovedores momentos de su primer vals y brindó con los invitados por su llegada a sus XV años de vida.

La festejada estuvo acompañada además por sus damas, Keren, Camila, Olga, Dafne y Zhishan, quienes participaron en esta celebración tan especial que incluyó una cena-baile llena de inolvidables momentos.

La fiesta fue un reflejo de los valores familiares y la unión que caracteriza a la familia de Alisson, quienes se mostraron emocionados por este paso tan importante en su vida.

La noche culminó con un baile lleno de alegría, donde Alisson y sus damas disfrutaron de cada instante, creando recuerdos que perdurarán en el tiempo.