Emotiva despedida de soltera para Littzy Sánchez antes de su boda

Radiante y feliz por la nueva etapa que está por comenzar, Littzy Sánchez disfrutó una emotiva despedida de soltera, organizada con especial cariño por su mamá, Mary Fuentes, quien reunió a familiares y amigas para celebrar el próximo enlace matrimonial de la futura novia.

La celebración se realizó antes de la boda de Littzy con su prometido Jesús Mireles, quienes próximamente unirán sus vidas ante el altar de Santiago Apóstol, donde recibirán la bendición para iniciar juntos esta nueva etapa.

Durante la reunión, la festejada estuvo acompañada por su mamá, quien fue la anfitriona de la celebración; su suegra, Aracely Hernández; su papá, Óscar Sánchez; así como su hermano, Óscar Sánchez, y su cuñada, Verónica Campos.

También compartieron este momento especial su cuñada Sofía Mireles y un grupo de amigas cercanas, quienes disfrutaron junto a Littzy de una agradable convivencia y le expresaron sus mejores deseos para la vida matrimonial que está por comenzar.

La futura novia agradeció las muestras de cariño y la presencia de cada una de las invitadas, haciendo de esta despedida un recuerdo especial antes de llegar al altar.