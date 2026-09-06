Andrea Garza celebra sus XV años en Coahuila con una emotiva recepción

Elegante y radiante, Andrea Jackeline Garza celebró sus XV años, motivo por el que disfrutó una especial recepción acompañada por sus padres, familiares y amigos.

Ante la admiración y los aplausos de los asistentes al festejo, Andrea Jackeline recorrió la pista de baile acompañada por sus padres, Dora y Jesús, quienes compartieron con orgullo este importante momento en la vida de su hija.

Durante la celebración, la quinceañera protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche con el tradicional vals, seguido de un brindis en su honor.

La recepción también incluyó una coreografía de chambelanes, que añadió alegría y entusiasmo al festejo y fue disfrutada por los invitados.

Entre los asistentes estuvieron sus primos, Laura García, Susan García y Arturo García, así como sus sobrinos, André Muñoz, Milagros Muñoz y Abdiel Hernández.

También acudieron integrantes de la familia Hernández, además de amigos de la festejada, quienes se sumaron a la celebración.

De manera especial, Dora Garza, abuelita de Andrea Jackeline, estuvo presente para acompañarla durante esta significativa fecha.

La celebración transcurrió entre música, baile, alegría y momentos especiales que Andrea Jackeline compartió con sus seres queridos al conmemorar sus XV años.