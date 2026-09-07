Familia y amigos acompañan a Katherine Hernández en su celebración de XV años

Elegante, radiante y rodeada del cariño de su familia, Katherine Nahomi Hernández Balderas celebró sus XV años iniciando con una misa de acción de gracias en la iglesia de San Antonio de Padua.

La joven quinceañera llegó a este importante momento acompañada por sus padres, Mayra Cristina Balderas Jiménez y Carlos Francisco Hernández Vázquez, quienes compartieron con ella la emoción de esta fecha tan significativa.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes su hermana, Melany Desiree Hernández Balderas; sus abuelas, Nelly Vázquez y Reyna Jiménez Hernández, además de sus tías Brenda Deyanira Balderas Jiménez y Ana Paula Hernández Vázquez.

Después de la celebración religiosa, Katherine Nahomi dio la bienvenida a una nueva etapa de su vida, rodeada por sus invitados, en una gran recepción donde surgieron emotivos y especiales momentos que adornaron una velada inolvidable.