Gina Palomo celebra sus XV años rodeada de seres queridos

La simpatía y elegancia fueron personificadas por Gina Dayana Palomo, quien con gran alegría recibió sus XV años de vida, rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes se reunieron para acompañarla en una fecha muy significativa.

Este acontecimiento fue festejado en una elegante recepción donde los invitados que la acompañaron expresaron su cariño y los mejores deseos en su nueva etapa de vida.

La celebración de Gina Palomo fue un evento significativo para su familia y amigos.

Gina Dayana recorrió la pista de baile acompañada por sus padres, Mónica Rocha y Héctor Palomo, quienes la presentaron en sociedad ante los aplausos y vítores de los presentes que fueron testigos de su primer vals y el tradicional brindis.

Gina Palomo compartió su primer vals con sus padres en una velada inolvidable.

Entre los asistentes estuvieron sus abuelos maternos, Rosa Martínez y José Guadalupe Rocha, así como integrantes de la familia Palomo Rocha y de la familia Maldonado Rocha.

También estuvieron presentes su hermano, Alexander Palomo, y sus padrinos, Anabel Martínez y Santos Mercado, además de tener la compañía de familiares y seres queridos, quienes compartieron su alegría en una cena baile donde surgió una velada llena de emotivos e inolvidables momentos.