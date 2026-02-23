Mónica Segura celebra su baby shower en Monclova: una fiesta inolvidable

La emoción e ilusión iluminaba el rostro de Mónica Segura en la fiesta que se celebró en su honor con motivo de la próxima llegada de su primer bebé, una niña que nacerá a mediados del mes de marzo.

La organización del festejo estuvo a cargo de su mamá, Ludivina Castro, quien cuidó cada aspecto del evento que se convertiría en una tarde inolvidable para la familia y amistades cercanas que compartieron este acontecimiento.

Los regalos, abrazos, buenos deseos y regalos no faltaron para Mónica y la futura integrante de la familia, lo que encantó a la festejada mostrándose feliz y atenta con sus invitados.

Estuvieron presentes su suegra, Leticia Valdez; su cuñada, Selene; y su hermana Alejandra; también estuvo presente su esposo Elías Ruiz Valdez, quien pronto tendrá entre sus brazos la bendición que lo llenará de alegría y amor.

Entre juegos, risas y una decoración encantadora en tonos rosa y dorado, la celebración se convirtió en un momento muy especial que marcó el inicio de la cuenta regresiva para recibir a la pequeña princesa.