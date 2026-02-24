Celina Gaytán Zapata celebra su 60 aniversario rodeada de amor

Rodeada del cariño de sus seres queridos, Celina Gaytán Zapata celebró en grande su 60 aniversario de vida en una emotiva reunión que estuvo llena de alegría, abrazos y gratos momentos.

Su esposo, José de la Paz Montoya, fue uno de los principales organizadores del festejo, procurando que cada detalle hiciera sentir especial a la homenajeada en esta fecha tan significativa.

La cita fue en un exclusivo salón de eventos donde la acompañaron sus hijos, sus hermanas Graciela, Rosario y Cory quienes brindaron por muchos años más de salud y felicidad.

Abrazos, regalos y buenos deseos no faltaron para la cumpleañera quien fue consentida en el marco de una exquisita merienda donde las risas, charlas y gratas sorpresas le dieron calor y color a la tarde, brindando nuevos e inolvidables momentos que seguro serán recordados por los presentes.