Celina Gaytán Zapata celebra su 60 aniversario rodeada de amor

Los hijos y hermanas de Celina brindaron por su salud y felicidad, creando momentos inolvidables en esta significativa fecha.

Por Carlos Herrera - 24 febrero, 2026 - 05:13 p.m.
Rodeada del cariño de sus seres queridos, Celina Gaytán Zapata celebró en grande su 60 aniversario de vida en una emotiva reunión que estuvo llena de alegría, abrazos y gratos momentos.

Su esposo, José de la Paz Montoya, fue uno de los principales organizadores del festejo, procurando que cada detalle hiciera sentir especial a la homenajeada en esta fecha tan significativa.

 

La cita fue en un exclusivo salón de eventos donde la acompañaron sus hijos, sus hermanas Graciela, Rosario y Cory quienes brindaron por muchos años más de salud y felicidad.

Abrazos, regalos y buenos deseos no faltaron para la cumpleañera quien fue consentida en el marco de una exquisita merienda donde las risas, charlas y gratas sorpresas le dieron calor y color a la tarde, brindando nuevos e inolvidables momentos que seguro serán recordados por los presentes.

