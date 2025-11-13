Fernando Arturo Herrera celebra su tercer cumpleaños con fiesta temática en Monclova

Un ambiente lleno de alegría, risas y colores reinó en la fiesta de Fernando Arturo Herrera con motivo de su tercer cumpleaños, donde disfrutó de una gran celebración bajo la temática de su superhéroe favorito: El Hombre Araña.

Los orgullosos papás, Gerardo Herrera García y Glady Hernández Robledo, prepararon con esmero cada detalle para que su pequeño tuviera un día inolvidable. El salón lució decorado con telarañas, globos rojos y azules, un rico pastel inspirado en Spiderman, donde los invitados pudieron disfrutar de deliciosos bocadillos y merienda.

Fernando Arturo estuvo acompañado por su hermanito Gerardo Gabriel, quien también disfrutó al máximo de las sorpresas y juegos preparados para todos los niños. Los abuelos del festejado Rosa María Robledo y Arturo Hernández, María Teresa; sus tías Karla Hernández, Dulce Herrera y Aidé Hernández, además de los invitados compartieron con la familia este día tan especial, colmando de cariño y bendiciones al pequeño.