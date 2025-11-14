Matías Amador celebra su noveno cumpleaños con fiesta temática Lego

Llamativos colores, diversión y muchas piezas de Lego fueron el escenario de la celebración del noveno cumpleaños de Matías Amador que bajo la temática inspirada en Lego City, el lugar se transformó en una pequeña metrópoli donde los invitados disfrutaron de una tarde llena de sorpresas, juegos y alegría.

Matías estuvo acompañado por sus orgullosos papás, Miguel Flores y Paola Mendiola, quienes se encargaron de los detalles para que la celebración fuera todo un éxito. También lo acompañaron sus hermanos, Jesús y Romina, quienes compartieron con él momentos inolvidables.

No podían faltar los abuelos, quienes consintieron al festejado con todo su cariño: por el lado paterno, Sandra y Miguel, y por el materno, Jesús y Lorena. Además, estuvieron presentes sus tíos Alejandro, Fátima, Pablo, Lorena y Chalvis, quienes se unieron a la diversión y al canto de Las Mañanitas junto a los invitados.

El momento más esperado fue cuando Matías sopló las velitas de su pastel decorado con figuras de Lego, rodeado de regalos, aplausos y buenos deseos, que sin duda quedará grabado en sus maravillosos recuerdos.