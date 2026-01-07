Emotiva pedida de mano de Amelia Aldape y David Martínez

Después de una bonita relación de noviazgo, Amelia Aldape y David Martínez decidieron dar un paso más en su relación, formalizándolo en un compromiso matrimonial durante una tradicional pedida de mano, la cual se llevó a cabo en una reunión familiar que tuvo lugar en el hogar de la novia.

En este significativo suceso, estuvieron presentes los padres del novio Edgar Martínez y Virico Verduzco, así como sus hermanos Emilio y Regina, quienes acompañaron al futuro esposo en tan importante paso. Por parte de la novia, participaron sus padres Baltazar Aldape y Perla Farías, además de sus hermanas Alondra, Perla y Flor, quienes compartieron la alegría del momento.

La velada transcurrió en un ambiente de unión y buenos deseos, donde ambas familias celebraron el inicio de esta nueva etapa en la vida de la joven pareja. Amelia y David anunciaron que su boda se llevará a cabo en el año 2026, por lo que los preparativos comenzarán próximamente, llenos de ilusión y esperanza por el futuro que emprenderán juntos.