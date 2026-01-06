Familia y amigos festejan el cumpleaños de Mía Ximena Domínguez

Con un cálido festejo y rodeada de amor, Mía Ximena Domínguez celebró sus 9 años de vida cumplidos donde las sonrisas y gratos momentos reinaron en el ambiente.

La cumpleañera estuvo acompañada por sus papás, Mario Alfonso y Rocío Mata, quienes se esmeraron con la organización del evento para que Mía disfrutara al máximo su especial día.

La cita fue en salón de eventos donde sus tías Alejandra e Hilda, su tío Jonathan, así como sus abuelos Lorena y José Arturo, compartieron esta significativa fecha con ella, en la cual le expresaron su cariño y mejores deseos.

No faltó la presencia de sus amigas, quienes se sumaron a la alegría del festejo, haciendo de esta reunión una tarde inolvidable para la cumpleañera.

Entre felicitaciones, abrazos y buenos deseos, Mía Ximena celebró una década de vida, llevándose el cariño de todos los presentes y creando recuerdos que atesorará por siempre.